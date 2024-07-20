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Гринвуд — о переходе в «Марсель»: понимаю недовольство фанатов, но не хочу конфликта

Гринвуд — о переходе в «Марсель»: понимаю недовольство фанатов, но не хочу конфликта
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Нападающий Мэйсон Гринвуд высказался о своём переходе в «Марсель».

«Я моментально сосредоточился на «Марселе», когда узнал, что клуб хочет меня прописать. Здесь потрясающий стадион и фанаты. Великолепная атмосфера, одна из самых ярких в Европе, известная даже в Англии. Новый тренер Роберто Де Дзерби также является ценным активом клуба, мне не терпится поработать под его руководством. Готов играть на любой позиции, чтобы помочь команде. Я отдам все силы ради «Марселя».

Я понимаю недовольство некоторых болельщиков, но не хочу вступать в конфликт. Я хочу двигаться вперёд, быть частью «Марселя». Я хочу, чтобы моя семья и я были счастливы здесь, и я хочу сконцентрироваться на футболе», — приводит слова игрока L'Equipe.

18 июля «Марсель» официально объявил о покупке 22-летнего крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда, ранее принадлежавшего «Манчестер Юнайтед».

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