«Локомотив» — «Акрон»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).