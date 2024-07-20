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Влахович — самый высокооплачиваемый игрок Серии А, Осимхен — на втором месте

Влахович — самый высокооплачиваемый игрок Серии А, Осимхен — на втором месте
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович является самым высокооплачиваемым футболистом итальянской Серии А по версии Capology. Согласно данным источника, сербский игрок зарабатывает € 22,2 млн в год.

На второй строчке располагается форвард «Наполи» Виктор Осимхен, зарабатывающий € 12,8 млн в год. Замыкает тройку лидеров Серии А по уровню заработной платы полузащитник «Интера» Никола Барелла (€ 12,4 млн в год).

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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