Фергюсон назвал игроков, являющихся «сердцем и душой» в нынешнем составе «Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон ответил на вопрос, кто из футболистов является «сердцем и душой» в нынешнем составе «красных дьяволов».

«Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Они стали сердцем и душой «Манчестер Юнайтед» со времён Мэтта Басби, который положил начало процессу доверия молодым футболистам.

Они молоды, но уже демонстрируют самообладание и уверенность, необходимые для того, чтобы играть в первой команде. Это не пугает их. В каком-то смысле это показывает смелость, которой они обладают», — приводит слова Фергюсона Metro.

Напомним, на текущий момент полузащитнику Кобби Майну 19 лет. Он является воспитанником академии манкунианцев. Гарначо 20 лет. Он находится в системе клуба с 2020 года.

Сколько стоят молодые футболисты: