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Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 20 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 19 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 19 июля:

1) Агент Шуми Бабаев подтвердил, что Евгений Кузнецов переходит в КХЛ.

2) МОК покажет Олимпиаду-2024 для России на своём сайте.

3) Вендел подпишет контракт с «Галатасараем» на пять лет с зарплатой в € 4 млн.

4) «Барселона» предложила звезде Евро-2024 Ольмо шестилетний контракт.

5) Чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева объявила о завершении спортивной карьеры.

6) Мамардашвили стал самым дорогим вратарём в мире после Евро-2024 по версии Transfermarkt.

7) «Барселона» готова продать Рафинью за € 50 млн, игрок хочет вернуться в АПЛ.