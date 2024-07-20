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«Крылья Советов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30

«Крылья Советов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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