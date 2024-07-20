Тьерри Анри может стать новым главным тренером сборной США — Романо

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри рассматривается в качестве кандидата на должность нового главного тренера американской национальной команды. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, на текущий момент Анри недоступен, поскольку он возглавляет молодёжную сборную Франции, которая примет участие в Олимпиаде — 2024. Однако после завершения этого соревнования могут начаться переговоры.

Напомним, ранее, с 2018 по 2019 год, Анри занимал должность главного тренера «Монако». За этот период под его руководством французская команда провела 20 матчей во всех турнирах, в которых она пять раз победила, четыре раза сыграла вничью и 11 раз потерпела поражение.

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