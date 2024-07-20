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Бобёр: «Локомотив» с учётом потерь игроков по составу выглядит предпочтительнее «Акрона»

Бобёр: «Локомотив» с учётом потерь игроков по составу выглядит предпочтительнее «Акрона»
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Акроном» в стартовом туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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П1
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«Я пока не видел обновлённый «Акрон», но так понимаю, что у них хорошо поменялся состав. Поэтому для меня загадка, как сейчас будут выглядеть тольяттинцы. «Локомотив» с учётом потерь некоторых футболистов по составу выглядит предпочтительнее, а по организации игры покажет предстоящий матч», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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