Бобёр: «Локомотив» с учётом потерь игроков по составу выглядит предпочтительнее «Акрона»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Акроном» в стартовом туре РПЛ.

«Я пока не видел обновлённый «Акрон», но так понимаю, что у них хорошо поменялся состав. Поэтому для меня загадка, как сейчас будут выглядеть тольяттинцы. «Локомотив» с учётом потерь некоторых футболистов по составу выглядит предпочтительнее, а по организации игры покажет предстоящий матч», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).