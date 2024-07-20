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Станислав Магкеев — о своей форме: ещё нужно набирать, и набирать не одну‑две игры

Станислав Магкеев — о своей форме: ещё нужно набирать, и набирать не одну‑две игры
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Защитник нижегородского «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев рассказал о своём состоянии.

«Конечно, после такого большого периода мне ещё нужно набирать, и набирать не одну‑две игры, это займёт какое‑то время. С каждым матчем, думаю, буду себя проявлять и чувствовать намного лучше», — сказал Магкеев в эфире «Матч ТВ».

Магкеев не играл в прошлом сезоне за «Локомотив» из‑за разрыва передней крестообразной связки левого колена. В июне «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с защитником Станиславом Магкеевым по схеме «1+1».

Напомним, Магкеев родился во Владикавказе. Начинал заниматься в школе местного «Спартака», а затем перебрался в Москву – в академию «Локомотива». Выступал за московские команды «Казанка» и «Локомотив». В составе красно-зелёных становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего Магкеев провёл за московскую команду 79 матчей, сыграв в том числе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

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