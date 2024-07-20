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«Байер» ведёт переговоры с экс-защитником «Ливерпуля» Жоэлем Матипом — Романо

«Байер» ведёт переговоры с экс-защитником «Ливерпуля» Жоэлем Матипом — Романо
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Леверкузенский «Байер» находится в стадии переговоров с 32-летним центральным защитником Жоэлем Матипом, ранее выступавшим за «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, помимо «Байера», есть ещё несколько клубов, заинтересованных в услугах камерунского футболиста.

Контракт Матипа с «Ливерпулем» завершился 1 июля 2024 года. Защитник выступал в составе мерсисайдцев с 2016 года. За этот период он принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Байер» является действующим чемпионом Германии.

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