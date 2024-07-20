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Илья Абаев: в этом году ничего не поменяется, «Зенит» опять будет фаворитом

Илья Абаев: в этом году ничего не поменяется, «Зенит» опять будет фаворитом
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о том, кто будет фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В прошлом году все думали, что «Зенит» наконец-то не станет чемпионом, хотя перед началом чемпионата считал питерцев фаворитами. Мне кажется, в этом году ничего не поменяется. Если «Зенит» с самого начала серьёзно возьмётся и не будет терять очки, то он будет фаворитом.

Я думаю, что в предстоящем сезоне с «Зенитом» поборются «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА. «Локомотиву» будет очень тяжело, потому что у них сильно поменялся состав. От «Спартака» не знаем, чего ждать. Они могут опять ударно начать сезон и скажут, что они борются за чемпионство, а потом всё пойдёт не так», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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