В «Барселоне» ожидают, что Уильямс примет решение о переходе в клуб в ближайшее время — MD

После того как в минувшую среду «Барселона» провела переговоры с представителями крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, в каталонском клубе ожидают, что 22-летний футболист в ближайшее время даст ответ, перейдёт ли он в стан сине-гранатовых или нет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на переговорах спортивный директор испанского гранда Деку сообщил представителям футболиста, что в первые два сезона в «Барселоне» Уильямс будет получать более низкую заработную плату, однако с третьего сезона в клубе его ставка значительно увеличится.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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