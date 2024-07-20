Гендиректор «Акрона» Власов рассказал, сколько ещё игроков пополнят команду этим летом

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о трансферных планах тольяттинского клуба в оставшееся от трансферного окна время.

– Вы сказали, что не на все сто процентов готовы к РПЛ. Что ещё предстоит доделать?

– Во-первых, надо доукомплектовать команду. Мы не закрыли все позиции, которые хотели. Нас пополнят ещё два-три игрока. Во-вторых, надо до конца наладить игровые связи. Не секрет, что состав сильно обновился, но все футболисты не приезжали одновременно. Надо будет поработать над тем, чтобы ребята лучше понимали друг друга на поле, но это уже будет дорабатываться по ходу сезона и в процессе тренировок.

Что касается инфраструктуры: у нас есть стадион, на котором мы будем играть в Самаре. Естественно, сейчас мы активно работаем над решением вопроса с билетной системой. Ждём, когда нам дадут возможность тестировать её и систему контроля и управления доступом. На 24-е число назначен очередной тест, так что всё движется в рабочем режиме. Надеюсь, на следующей неделе мы спокойно анонсируем билетную и абонементную программы на ближайшие матчи. Пока всё движется в штатном режиме, но мы всегда стараемся улучшать времяпрепровождение наших болельщиков на стадионе, – приводит слова Власова Metaratings.