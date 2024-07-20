БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Противостояние начнётся в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Ростов» — ЦСКА: прогноз букмекеров на матч РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android