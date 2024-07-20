«Ростов» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Противостояние начнётся в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: