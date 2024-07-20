Синицын: для «Динамо» Махачкала «Химки» — прямой конкурент, их нужно обыгрывать

Экс-вратарь «Динамо» Махачкала Андрей Синицын высказался о предстоящем матче дагестанского клуба с «Химками».

«Что касается матча «Химки» — «Динамо» Махачкала, то команды между собой знакомы, так как только закончили сезон в Первой лиге. При этом «Химки» — это прямой конкурент в турнирной таблице, поэтому у «Динамо» будет задача закрепиться в элите российского футбола. А прямых конкурентов нужно обыгрывать.

Махачкалинская команда смотрелась хорошо в прошлом сезоне, но сложно сказать, как они будут выглядеть в РПЛ. Поэтому интересно посмотреть за ними», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч пройдёт сегодня, 20 июля. Он начнётся в 20:00 по московскому времени.