Антон Бобёр рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» могут обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о грядущем матче 1-го тура чемпионата России, в котором самарский клуб встретится с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 20 июля.

«Предстоит только первый тур, поэтому сложно делать прогноз в матче «Крылья Советов» — «Зенит». Питерцы уже сыграли матч за Суперкубок России, находятся в игровом тонусе и имеют преимущество по составу. Будет сложно, но за счёт организации игры и поддержки домашнего стадиона у «Крыльев Советов» будут шансы навязать сопротивление «Зениту», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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