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«Локомотив» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00

«Локомотив» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00
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Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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П1
X
П2

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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