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Гендиректор «Акрона» Власов — об игре с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ: начало будет тяжёлым

Гендиректор «Акрона» Власов — об игре с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ: начало будет тяжёлым
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал об ожиданиях от старта сезона РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вы начинаете сезон игрой с «Локомотивом». Не хотелось бы стартовать с соперника попроще?
– Не вижу смысла особо об этом рассуждать. Что есть, то есть. Из семи первых матчей у нас только два домашних: начало будет тяжёлым. Принимаем всё как должное и работаем с тем, что имеем, – приводит слова Власова Metaratings.

Напомним, сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.

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