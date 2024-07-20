Гендиректор «Акрона» Власов — об игре с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ: начало будет тяжёлым

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал об ожиданиях от старта сезона РПЛ.

– Вы начинаете сезон игрой с «Локомотивом». Не хотелось бы стартовать с соперника попроще?

– Не вижу смысла особо об этом рассуждать. Что есть, то есть. Из семи первых матчей у нас только два домашних: начало будет тяжёлым. Принимаем всё как должное и работаем с тем, что имеем, – приводит слова Власова Metaratings.

Напомним, сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.