Ривалдо: с одним Уильямсом «Барселона» не обыграет «Реал» с Мбаппе

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о текущем соотношении сил каталонского клуба и мадридского «Реала».

«Я испытываю привязанность к «Барсе», но не могу лгать, мадридский «Реал» впереди. Если Нико Уильямс перейдёт в «Барселону», это будет здорово. Однако для того, чтобы стать командой, очаровывающей мир, необходимо ещё одно или два подписания.

«Барсе» нужно показать, что они так же сильны, как «Реал». «Барселона» не может просто подписать Нико Уильямса и обыграть мадридский «Реал» с Мбаппе», — приводит слова Ривалдо Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: