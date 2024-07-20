«Юнайтед» по-прежнему ищет защитников, несмотря на покупку Йоро за € 62 млн — Романо

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу по подписанию новых центральных защитников. Несмотря на приобретение 18-летнего игрока обороны Лени Йоро за € 62 млн, «красные дьяволы» намерены купить ещё как минимум одного футболиста на эту позицию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» находится центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт. Однако английский клуб готов подписать футболиста только на своих условиях.

Также «красные дьяволы» рассматривают вариант с покупкой защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, но не за сумму в £ 70–75 млн (€ 83–88 млн), которую запрашивает ливерпульский клуб.

Материалы по теме «Юнайтед» возобновил интерес к Брэнтуэйту после краха попытки продажи «Эвертона»

Сколько стоят молодые футболисты: