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Стало известно, кого продаст «Барселона» в случае подписания Уильямса и Ольмо

Стало известно, кого продаст «Барселона» в случае подписания Уильямса и Ольмо
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«Барселона» намерена расстаться с нападающими Ансу Фати и Витором Роке в случае подписания вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса и атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, при условии осуществления этих трансферов каталонский клуб также окончательно откажется от идеи подписания крайнего нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса, в минувшем сезоне выступавшего за сине-гранатовых на правах аренды.

Подчёркивается, что продажей Фати и Роке «Барселона» планирует избежать избытка футболистов в атакующей линии, а также сократить расходы на зарплатный фонд.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые предложили Ольмо шестилетний контракт и провели переговоры с агентом Уильямса.

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