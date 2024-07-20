БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень

Агент: в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень
Комментарии

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы атакующего футболиста «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в новом сезоне.

«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Бразильский футболист стал игроком «Ростова» минувшей зимой, перейдя из софийского «Левски».

В сезоне-2023/2024 Роналдо отыграл за «Ростов» 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,8 млн, его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка.

Материалы по теме
Щетинин: поставлю «Ростову» пять баллов за сезон, если войдём в тройку РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android