Агент: в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы атакующего футболиста «Ростова» Роналдо, поделился ожиданиями от игры своего клиента в новом сезоне.

«Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры. Это будет хороший сезон», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Бразильский футболист стал игроком «Ростова» минувшей зимой, перейдя из софийского «Левски».

В сезоне-2023/2024 Роналдо отыграл за «Ростов» 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,8 млн, его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка.