Тен Хаг рассказал, что ван Гал отговаривал его от работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о своей работе в стане «красных дьяволов».

«Я думаю, что мы добились прогресса, иначе мы бы не выиграли два трофея, но мы ещё не находимся на той стадии, когда существует «менталитет победителей». Наши стандарты, нормы и ценности нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Когда я только начинал, я знал, что это будет трудная задача. Многие отговаривали меня от этого, в том числе Луи ван Гал», — приводит слова тен Хага centredevils в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, нидерландский специалист Луи ван Гал занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Тен Хаг возглавляет «красных дьяволов» с лета 2022 года.

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