Денис Давыдов назвал клуб, который удивит в новом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги сможет преподнести сюрприз в новом сезоне.

«Кто из клубов РПЛ сможет удивить в новом сезоне? Мне почему-то кажется, что это будут «Крылья Советов». У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что «Крылья» залезут в пятёрку», – приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Сегодня, 20 июля 2024 года, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.