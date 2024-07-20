«Арсенал» в шаге от договорённости с «Болоньей» по Калафьори — Фабрицио Романо

«Арсенал» близок к полному соглашению с «Болоньей» по трансферу 22-летнего защитника Риккардо Калафьори. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в лондонском клубе уверены, что им удастся довести сделку до конца. «Арсенал» и итальянский футболист уже согласовали условия личного контракта, рассчитанного до 2029 года.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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