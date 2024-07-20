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«ПСЖ» потребует за Симонса € 90 млн, игроком интересуются «Юнайтед» и «Бавария» — L'Équipe

«ПСЖ» потребует за Симонса € 90 млн, игроком интересуются «Юнайтед» и «Бавария» — L'Équipe
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«Пари Сен-Жермен» установил цену на 21-летнего атакующего полузащитника Хави Симонса в размере € 90 млн. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на авторитетное французское издание L'Équipe.

По информации источника, на текущий момент на нидерландского футболиста претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Однако подчёркивается, что мюнхенский клуб обладает большими шансами на подписание контракта с Симонсом.

В минувшем сезоне 21-летний хавбек выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с французским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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