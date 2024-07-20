Тен Хаг отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к де Лигту

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию об интересе английского гранда к центральному защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту.

«Пока неизвестно, перейдёт ли Маттейс де Лигт. Я хорошо его знаю. Хотел подписать его два года назад, но тогда он уже был прочно связан с «Баварией», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо со ссылкой на AD Sportwerald в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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