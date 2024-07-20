БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к де Лигту

Тен Хаг отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к де Лигту
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию об интересе английского гранда к центральному защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту.

«Пока неизвестно, перейдёт ли Маттейс де Лигт. Я хорошо его знаю. Хотел подписать его два года назад, но тогда он уже был прочно связан с «Баварией», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо со ссылкой на AD Sportwerald в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг рассказал, что ван Гал отговаривал его от работы в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android