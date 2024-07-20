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«Балтика» объявила о трансфере защитника из «Спартака»

Между футбольными клубами «Балтика» и «Спартак» достигнута договорённость о трансфере Никиты Бозова. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Трудовое соглашение заключено сроком до 30 июня 2029-го.

«Мы рады приветствовать Никиту в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Никита является воспитанником красно-белых. С 2021-го начал привлекаться к играм в ЮФЛ. Летом 2022-го был переведён в молодёжную команду «Спартака», выступающую в Молодёжной футбольной лиге, в 2023-м был назначен капитаном молодёжной команды «Спартака». Всего в МФЛ защитник провёл 46 матчей.

В феврале 2024 года был отправлен в расположение «Спартака-2», где начал сезон в качестве капитана команды. За вторую команду красно-белых провёл 13 матчей.

За основной состав «Спартака» защитник дебютировал в мае текущего года.