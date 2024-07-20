«Чикаго Файр» сделает компенсацию фанатам в случае неучастия Месси в матче с ними — ESPN

«Чикаго Файр» предоставит компенсацию болельщикам в случае, если нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не сможет принять участие в очном матче команд в МЛС, который состоится 1 сентября. Об этом информирует ESPN.

По информации источника, «Чикаго Файр» сделает скидку в $ 250 (€ 229) на сезонный абонемент в 2025 году для фанатов, которые купят билет на указанную игру с текущего момента и до 1 сентября. В качестве другого варианта компенсации клуб предоставит скидку в $ 100 (€ 91) на абонемент за покупку одного и более билетов на домашний матч с «Интер Майами» в 2025 году.

Также «Чикаго Файр» выпустил заявление, в котором подчеркнул, что такие звёздные игроки, как Месси, «всегда помогают собирать больше зрителей и привлекать новых болельщиков к прекрасной игре».

Напомним, 15 июля состоялся финал Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии (1:0), во втором тайме которого Месси получил травму лодыжки, из-за чего был заменён.

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