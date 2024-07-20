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Адриен Рабьо мечтает продолжить карьеру в АПЛ — Фабрицио Романо

Адриен Рабьо мечтает продолжить карьеру в АПЛ — Фабрицио Романо
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Французский полузащитник Адриен Рабьо определился со своим будущим. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Рабьо предпочитает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, он ждёт предложений. У француза есть варианты из других лиг, но его мечтой остаётся игра в Англии.

18 июля «Ювентус» официально объявил, что 29-летний полузащитник Адриен Рабьо покинул итальянский гранд после пяти лет выступлений за него. Трудовое соглашение французского футболиста с клубом было рассчитано до 1 июля 2024 года.

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 35 млн.

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