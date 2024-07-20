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Стартовал новый сезон РПЛ, Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште. Главное к вечеру

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги, в Москве прошёл матч российских звёзд НХЛ и КХЛ, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 июля.

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