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Локомотив обыграл Акрон, Зенит разгромил Крылья Советов, РПЛ, Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште

Стартовал новый сезон РПЛ, Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште. Главное к вечеру
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Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги, в Москве прошёл матч российских звёзд НХЛ и КХЛ, российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 20 июля.

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