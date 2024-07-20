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«Реал» намерен продать нескольких молодых игроков после подписания Мбаппе — MD

«Реал» намерен продать нескольких молодых игроков после подписания Мбаппе — MD
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Мадридский «Реал» хочет вернуть часть средств, потраченных им на подписание контракта с нападающим Килианом Мбаппе. В этих целях «сливочные» намерены продать нескольких молодых талантов клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Королевский клуб» готов расстаться с 20-летним опорным полузащитником Марио Мартином, 19-летним атакующим хавбеком Нико Пасом, а также 19-летним нападающим Альваро Родригесом.

Подчёркивается, что при их возможной продаже «Реал» предусмотрит опцию обратного выкупа.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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