«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Рабьо — Колле-Годен

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в 29-летнем полузащитнике Адриене Рабьо. Об этом сообщает журналист Ромен Колле-Годен в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ливерпуль» также заинтересован в услугах французского футболиста, однако сам Рабьо предпочитает продолжить карьеру на «Олд Траффорд». Подчёркивается, что окружение игрока ведёт переговоры с двумя названными клубами.

18 июля «Ювентус» официально объявил, что 29-летний полузащитник Адриен Рабьо покинул итальянский гранд после пяти лет выступлений за него. Трудовое соглашение французского футболиста с клубом было рассчитано до 1 июля 2024 года.

Рабьо присоединился к «Ювентусу» летом 2019 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме Адриен Рабьо мечтает продолжить карьеру в АПЛ — Фабрицио Романо

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро: