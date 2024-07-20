Ферстаппен объяснил, почему новый сезон будет для «Барселоны» трудным

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Барселоны» в новом сезоне.

«Конечно, я всегда буду фанатом «Барселоны», что бы ни случилось. Но я думаю, что это снова будет трудный сезон, потому что нам придётся бороться с «Реалом», который усилился.

Но верить нужно всегда. У «Барсы» тоже хорошая команда, а с новым тренером никогда не знаешь, что может случиться», – приводит слова Ферстаппена Barca Universal.

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей Примеры.

Напомним, после завершения минувшего сезона главным тренером сине-гранатовых стал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. Он сменил на посту рулевого команды испанца Хави.