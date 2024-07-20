Тен Хаг: Рангник был прав, когда сказал о недостаточно высоких стандартах в «Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о словах бывшего исполняющего обязанности тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника, заявившего о недостаточно высоких стандартах в английском гранде.
«Рангник был абсолютно прав. Мы очень усердно работали над этим в течение двух лет. Однако он сказал совершенно верно. Клубу была нужна тщательная и очень сложная операция.
Мы хотим, чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад. Хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» снова выигрывал Премьер-лигу и был в состоянии победить в Лиге чемпионов. Я думаю, мы действительно далеки от этого», — приводит слова тен Хага Daily Mail со ссылкой на AD.
Рангник занимал должность исполняющего обязанности тренера «красных дьяволов» с декабря 2021 года по май 2022 года.
Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: