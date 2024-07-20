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«Урал» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником», забив на 89-й минуте

«Урал» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником», забив на 89-й минуте
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Шинник». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
20 июля 2024, суббота. 12:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Самойлов – 40'     1:1 Мишкич – 83'     2:1 Бегич – 89'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов, реализовав 11-метровый удар. На 83-й минуте хавбек «Урала» Даниэль Мишкич восстановил равенство, забив с пенальти. На 89-й минуте защитник Силвие Бегич забил победный гол хозяев.

После двух туров Первой лиги екатеринбургский клуб набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место. «Шинник» не заработал ни одного очка и располагается на последней строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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