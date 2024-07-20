Александр Медведев: верю, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, как сейчас «Зенит» играл бы в Лиге чемпионов.

— Вам не кажется, что в этом сезоне «Зенит» собрал лигочемпионскую команду?

— Понимаете, это всё теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол.

— Нынешний «Зенит» смог бы добиться серьёзного результата в Лиге чемпионов, если бы играл там?

— Надеюсь, что мы до этого доживём.

— Верите, что нас вернут в еврокубки в ближайшие четыре года?

— Я верю, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Отметим, что в феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.