«Локомотив» — «Акрон»: сезон-2024/2025 РПЛ начался

Стартовал новый сезон чемпионата России по футболу.
В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).
- 20 июля 2024
-
16:05
-
15:57
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:11
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:22
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:25
-
13:22
-
13:14
-
13:09
-
13:01
-
13:00