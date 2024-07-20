Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Противостояние состоится сегодня, 20 июля.

«Зенит» будет фаворитом в матче с «Крыльями». Мне интересно, как будет выглядеть состав «Зенита» на матч с «Крыльями» — такой же, как на Суперкубок, или будут изменения. Сейчас в «Зените» довольно серьёзная конкуренция. Будет интересно посмотреть и на «Крылья», потому что это играющая команда. Посмотрим, как тактически пройдёт игра», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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