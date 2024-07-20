Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своих ожиданиях от нового сезона чемпионата России, который стартует сегодня, 20 июля.

«Ожидаю, что чемпионат будет насыщенным и конкурентным, как и прошлый. Прошлогодний чемпионат продемонстрировал, что в российской лиге не существует однозначных фаворитов, а каждая команда может неожиданно изменить исход турнира. В этом сезоне стоит ожидать продолжения этой тенденции: интригующие результаты матчей, непредсказуемые повороты событий и постоянная борьба за ключевые позиции в турнирной таблице. Это создаёт особый интерес к сезону, поскольку никто не может заранее предсказать, как будут развиваться события и кто окажется в числе лидеров», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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