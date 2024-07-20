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Кечинов: у «Зенита» великолепные шансы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам

Кечинов: у «Зенита» великолепные шансы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

«У «Зенита» великолепные шансы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд. Я считаю, что у «Зенита» очень хороший подбор игроков и на матчи можно ставить два состава, хуже не будет. Сочетание наших молодых талантливых футболистов с легионерами. Поэтому на 70–80 процентов «Зенит» опять будет чемпионом.

Но если соберутся другие команды и если есть какое-то самолюбие у футболистов… Игроки «Краснодара» и «Динамо» составляли конкуренцию «Зениту» в прошлом сезоне. Сейчас ЦСКА хорошо усилился, наверняка «Спартак» будет командой, которая будет бороться за призовые места. Если где-то что-то удачно сложится и будет фарт на стороне этих команд, то они должны составить конкуренцию «Зениту», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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