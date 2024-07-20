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Мюллер: кажется, что во время матча Месси часто стоит на месте, но он делает это грамотно

Мюллер: кажется, что во время матча Месси часто стоит на месте, но он делает это грамотно
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о сравнении себя с экс-нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и бывшим хавбеком мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

«Для меня важнее всего не статистика, а общие впечатления и моменты, которые я могу пережить со своей командой, клубом и болельщиками. Магия футбола заключается также в эстетике и элегантности.

Когда-то читал, что у меня лучшие бомбардирские показатели, чем у Зинедина Зидана. Но я не обманываю себя: в плане магии игры такие волшебники, как Месси и Зидан, полностью отличаются от меня.

Такие неопровержимые факты, как голы или титулы, являются важным фактором, но футбол — это нечто большее. Особенно это заметно в случае с Месси. Со стороны часто кажется, что он очень много стоит на месте, но Месси делает это в нужных местах, чтобы затем включить режим турбо и забить гол. Никто не должен винить его в этом», — приводит слова Мюллера Bild.

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