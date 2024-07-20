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Лепёхин: не думаю, что «Крылья Советов» смогут что-то противопоставить «Зениту»

Лепёхин: не думаю, что «Крылья Советов» смогут что-то противопоставить «Зениту»
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в стартовом туре РПЛ.

«Я обычно прогнозирую лёгкие прогулки для «Зенита» в матчах РПЛ, но последний сезон показал, что получаются не очень лёгкие игры. После перерыва все команды с новыми силами входят в сезон, и начало нового чемпионата очень тяжело прогнозируется. Хотя мы понимаем, что «Зенит» потенциально сильнее.

Я не думаю, что фактор болельщиков «Крыльев Советов» сильно положительно повлияет на самарский клуб. Домашние игры оказывают небольшое влияние на команду, которая принимает соперников. Но на результат не влияет, играешь ты дома или на выезде. Я думаю, что «Крылья Советов» не смогут что-то противопоставить, ведь «Зенит» внутри России может проиграть, но проиграет только из-за недооценки соперника, других раскладов нет», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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