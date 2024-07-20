Вячеслав Малафеев: трудно прогнозировать, что «Зенит» сможет гарантировать титул

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об уровне конкуренции в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» традиционно является одним из фаворитов. Трудно прогнозировать, что команда сможет гарантировать титул за несколько туров до завершения чемпионата. Конкуренция в лиге усилилась. В этом сезоне, как и в прошлом, мы можем стать свидетелями серьёзной борьбы за титул», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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