БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Малафеев: трудно прогнозировать, что «Зенит» сможет гарантировать титул

Вячеслав Малафеев: трудно прогнозировать, что «Зенит» сможет гарантировать титул
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об уровне конкуренции в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» традиционно является одним из фаворитов. Трудно прогнозировать, что команда сможет гарантировать титул за несколько туров до завершения чемпионата. Конкуренция в лиге усилилась. В этом сезоне, как и в прошлом, мы можем стать свидетелями серьёзной борьбы за титул», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Материалы по теме
Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от сезона-2024/2025 РПЛ

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android