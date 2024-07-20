Флик: страсть, которую я испытываю в «Барселоне», невероятна

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своём назначении в каталонскую команду.

«Я чувствовал это с самого первого дня, страсть, которую испытывают люди здесь, болельщики, президент… все, кто работает в «Барсе», испытывают эту страсть У них есть преданность делу. Они готовы отдать всё, что в их силах. И это также очень важно для нас, потому что мы хотим быть частью этого клуба, а также мы хотим жить с этой страстью и преданностью, потому что мы тоже хотим отдать всё, что у нас есть, чтобы вывести этот клуб на… возможно, на следующий уровень. Я не знаю. Но мы сделаем всё, что в наших силах.

Когда я решил стать тренером, я следил за командой, потому что она играла в фантастический футбол. Вы можете видеть, как растут и совершенствуются игроки. Все говорят об этом. Как я уже сказал, страсть, которую я испытываю здесь, невероятна. Вот почему я счастлив быть здесь. Я чувствую это с первого дня. Все проявляют уважение, и это невероятно, что мы испытываем.

Мой взгляд похож на то, что делает «Барса», – приводит слова Флика Barca Universal.