«Манчестер Юнайтед» в шаге от достижения соглашения с «ПСЖ» по Угарте — Санти Ауна

«Манчестер Юнайтед» близок к достижению соглашения с «ПСЖ» по поводу трансфера 23-летнего полузащитника Мануэля Угарте. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, интерес к уругвайскому футболисту проявляют ещё несколько клубов, однако он дал понять руководству «ПСЖ», что хочет перейти именно в стан «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и Угарте договорились по личным условиям контракта.
Полузащитник перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В минувшем сезоне уругваец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.
Сколько стоят молодые футболисты: