Вендел в шаге от перехода в «Галатасарай» за € 17 млн, «Зенит» ждёт решения по Иличу

«Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о продаже бразильского полузащитника Вендела за сумму в € 17 млн. Об этом сообщает Transfer Web в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент сине-бело-голубые пытаются урегулировать нюансы, связанные с трансфером полузащитника «Торино» Ивана Илича. Ранее авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщал, что переход сербского футболиста в «Зенит» завершён.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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