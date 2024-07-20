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«Локомотив» — «Акрон»: Солтмурад Бакаев стал автором первого гола тольяттинцев в РПЛ

«Локомотив» — «Акрон»: Солтмурад Бакаев стал автором первого гола тольяттинцев в РПЛ
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв. Матч начался в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 29'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вингер железнодорожников Сергей Пиняев открыл счёт в игре на 28-й минуте. Солтмурад Бакаев сравнял счёт на 38-й минуте.

«Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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