Дмитрий Радченко: у «Зенита» не будет проблем в борьбе за чемпионство

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о новом сезоне РПЛ.

«Зениту» нужно было сделать выводы, которые, уверен, они сделали. В прошлом сезоне они раздарили очень много очков в матчах с командами, которые находились во второй половине таблицы, — чемпиону это непозволительно. Думаю, если выводы будут сделаны, проблем у «Зенита» в борьбе за чемпионство не будет, как это было в прошлом сезоне, когда дотянули до последнего тура», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.