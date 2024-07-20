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Таранов: «Зенит» очень хорош, но «Крылья» могут преподнести сюрприз любому сопернику

Таранов: «Зенит» очень хорош, но «Крылья» могут преподнести сюрприз любому сопернику
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня, 20 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Зенит», судя по игре в Суперкубке России, на сегодняшний день очень хорош. У них сплочённый футбол, куда очень здорово влился Глушенков. Но, зная «Крылья Советов», которые могут преподнести сюрприз любому сопернику, матч должен получиться интересным. Тем более он пройдёт в Самаре. Но думаю, «Зенит» больший фаворит в предстоящей игре», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

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